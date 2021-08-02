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أمين الشرقية يدشن بوابة “رقمي” لإنجاز خدمات منسوبي الأمانة

أمين الشرقية يدشن بوابة “رقمي” لإنجاز خدمات منسوبي الأمانة
http://almnatiq.net/?p=1009835
المناطق - الشرقية:

دشن معالي أمين أمانة المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم الاثنين الموافق 23/12/1442 هـ، البوابة الرقمية لمنسوبي الأمانة “رقمي” والتي تأتي استكمالا لاستراتيجية “رقمي”، الخاصة بالتحول الرقمي لجميع إجراءات العمل في أمانة المنطقة الشرقية.

وعقب التدشين استمع معاليه لشرح مفصل عن الخدمات التي تقدمها البوابة لمنسوبي الأمانة، ومراحل عملها وخططها المستقبلية، إضافة الى الخدمات والتطبيقات الجديدة المتوقع إطلاقها في المراحل المقبلة، التي قدمها مدير إدارة تقنية المعلومات بالأمانة المهندس نائل الحقيل.

وتقدم بوابة “رقمي” خدماتها لمنسوبي الأمانة وذلك لإنهاء كافة الاجراءات المتعلقة بالأعمال من خدمات سير الإجراء للموظف وتيسيرها، كـ”طلب الاجازات، واعتماد تقييم الأداء الوظيفي، بالإضافة الى اجراءات أخرى كـ”تعريف الراتب”، وغيرها من خدمات، كما تستهدف البوابة التنفيذيين لتمكينهم من اعتماد تقديم طلبات الموظفين رقميا، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الرقمية والتي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، سابقا، وتسعى الأمانة من خلالها للانطلاقة الكاملة للتحول الرقمي بخدماتها، و الوصول إلى مرحلة “أمانة بلا ورق”.

وصممت البوابة لتكون حاضنة وبوابة داخلية يتم خلالها إجراء جميع المهام اليومية الخاصة، والأعمال المناطة في مكان واحد، بحيث يمكن للموظف الدخول على البوابة الالكترونية من داخل وخارج مقر الأمانة، عن طريق بوابة “الأمانة الرقمية” لخدمات الموظفين.

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