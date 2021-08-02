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أمير الباحة يستقبل مشايخ القبائل بالمنطقة

أمير الباحة يستقبل مشايخ القبائل بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=1009855
المناطق - واس:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة بالإمارة اليوم، مشايخ القبائل بالمنطقة.

ونوه سموه بالدور الأمني والتنموي المناط بهم من خلال جهودهم لإنجاح أعمال مختلف الجهات الحكومية وتنفيذ المشروعات الخدمية, متمنياً للجميع العون والتوفيق لكل ما فيه الخير للوطن والمواطن.

وجرى خلال الاستقبال بحث العديد من الموضوعات التي تهم المراكز والقرى التابعة لهم واحتياجاتها من المشروعات النوعية التي تهدف إلى خدمة المواطن بالمقام الأول, مؤكداً ضرورة تعاون الجميع في دعم الجانب السياحي للمنطقة.

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