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جامعة الملك خالد تعلن مواعيد بث الجداول وعمليات الزائر الداخلي والخارجي

جامعة الملك خالد تعلن مواعيد بث الجداول وعمليات الزائر الداخلي والخارجي

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جامعة الملك خالد تعلن مواعيد بث الجداول وعمليات الزائر الداخلي والخارجي

جامعة الملك خالد تعلن مواعيد بث الجداول وعمليات الزائر الداخلي والخارجي
http://almnatiq.net/?p=1009859
المناطق - عسير:

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل مواعيد بث الجداول وفتح البوابة الإلكترونية (أكاديميًا) على موقع الجامعة، للحذف والإضافة والزائر الداخلي والخارجي، للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي القادم 1443هـ.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالمحسن القرني أن العمادة ستبدأ في بث الجداول بالتعاون مع الكليات اعتبارًا من الـ 7 من شهر محرم القادم، لافتًا إلى إتاحة خدمة الحذف والإضافة خلال الفترة 9 – 14 من الشهر نفسه، مشيرًا إلى أن استقبال طلبات الزائر من الجامعات السعودية إلى جامعة الملك خالد سيتاح خلال الفترة (14 – 25) محرم، مؤكدًا إتاحة العمادة لخدمة الزائر الداخلي من الـ 19 ذي الحجة وستستمر حتى الـ25 من شهر محرم.

وبيّن إتاحة خدمتي التأجيل وإعادة القيد إلكترونيًا من الـ 16 من شهر ذي الحجة إلى الـ 21 من محرم القادم، إضافة إلى إمكانية تعديل الجداول عن طريق خدمة تواصل دون الرجوع لمسجل الكلية خلال الفترة (14 – 15) من محرم القادم.

وأضاف القرني أن خدمات التعديل والزائر متاحة آليًّا، ولا تحتاج إلى إحضار وثائق أو مستندات أو مراجعة مقر عمادة القبول والتسجيل، موجهًا الطلاب والطالبات الراغبين في الزيارة، بتقديم طلباتهم عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني خلال الفترة المعلنة، ومتابعة الطلب من خلال الموقع.

الجدير بالذكر أن عمليات قبول طلبات الزائر الداخلي والخارجي ستتوقف على العدد المتاح في كل قسم، ولمزيد من المعلومات حول آليات التعديل والتحويل يرجى الدخول هنا .

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