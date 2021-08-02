اتفاقية بين غرفة بيشة وجمعية الإعلام السياحي لتطوير البرامج التدريبية

المناطق - عسير:

أبرمت غرفة بيشة مع جمعية الإعلام السياحي اتفاقية تعاون مشترك بمقر الغرفة أمس، حيث قام بالتوقيع على الاتفاقية رئيس مجلس إدارة غرفة بيشة صالح الوتيد ورئيس مجلس الإدارة بالجمعية خالد آل دغيم، بحضور الأمين العام لغرفة بيشة الدكتور عبدالرحمن المعاوي ورئيس اللجنة الإعلامية بالغرفة قباس الفهد.

وأبان رئيس مجلس إدارة غرفة بيشة صالح الوتيد أن الدورة الحالية للغرفة والتي تشكل فئة التجار من الشباب تتجه لدعم البرامج والفعاليات التي تخدم شباب وشابات المحافظة وتنمي لديهم حب العمل في كافة الأعمال التجارية والسياحية والزراعية وتعزز لديهم القدرة على دخول سوق العمل بقدرات ومهارات متميزة.

وأكد الوتيد أن الاعلام هو شريك التنمية وجاءت هذه الاتفاقية لإبراز مقومات بيشة وموروثها العريق وموقعها الاستراتيجي بين المنطقة الوسطى وجنوب الوطن.

في السياق نفسه، أوضح آل دغيم أن جمعية الإعلام السياحي لديها القدرات والكفاءات التدريبية من أعضاء هيئة التدريس والمدربين ذوي الكفاءات المتميزة ولها خبرة كبيرة في مجال إقامة الفعاليات والندوات والملتقيات وتعزيز الوعي في مجال التطوع ولذلك فقد تلاقت رغبة الطرفين في التعاون والتكامل المشترك وتوثيق العلاقة بينهما ليتضمن ملتقى الإعلام السياحي 2021 الذي تنفذه الجمعية برامج وفعاليات على هامش مهرجان صفري بيشة الذي تنطلق فعالياته الشهر المقبل.



وجرى التوقيع على الاتفاقية للتعاون المشترك وتنفيذ أهداف مشتركة لخدمة الأهداف التي تسعى الغرفه إلى تحقيقها للوصول إلى مخرجات تناسب سوق العمل، مشيرا إلى أنه سيتم توحيد الضوابط والسياسات التدريبية المعتمدة لدى الطرفين، وذلك بهدف توفير الفرص الوظيفية لأبناء وبنات المحافظة في المجالات سالفة الذكر وكذلك توعية المجتمع بأهمية السياحة الزراعية والريفية .

فيما أشار الأمين العام لغرفة بيشة الدكتور عبدالرحمن المعاوي أن مهرجان صفري بيشة فعالية زراعية هامة على مستوى الوطن وتحرص الغرفة مع جميع الجهات الخدمية بالمحافظة ومن خلال نشاط اللجنة الزراعية بالغرفة أن لاتمر هذه الفعالية مرور عابر وسوف تشهد الدورة الحالية للمهرجان فعاليات مصاحبة تعكس أهمية هذا المنتج الزراعي الهام والذي اشتهرت به محافظة بيشة ويعمل به أكثر مواطنيها، مؤكداً على السعى إلى إيجاد الحلول التي للمعوقات التي تعترض المزارعين وتذليل أي صعاب أمامهم وبتكاتف الجميع.

من جهة أخرى بارك محافظ بيشة المكلف سعيد الطلوق خلال لقائه رئيس مجلس إدارة غرفة بيشة ورئيس مجلس إدارة جمعية الإعلام السياحي هذه الاتفاقية وماتشمل من بنود تخدم عدد من الجوانب في مهرجان صفري بيشة 2021 .