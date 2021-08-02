الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات بلغت 8 مليارات ريال

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 90.09 نقطة ليقفل عند مستوى 11157.02 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.



وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 260 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 325 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 59 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 127 شركة على تراجع.



وكانت أسهم شركات الغاز، ومجموعة الحكير، والعبداللطيف، والراجحي، والراجحي ريت الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات سدكو كابيتال ريت، وساكو، وسبكيم العالمية، والمعذر ريت، وتبوك الزراعية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.48% و 5.48%.



فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وإعمار، والعبداللطيف، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والعبداللطيف، ودار الأركان، وأرامكو السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.



كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 10.82 نقاط ليقفل عند مستوى 24922.58 نقطة، بتداولات بلغت 20 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 235 ألف سهم تقاسمتها 1087 صفقة.