احدث الأخبار

أمير تبوك يواسي أسرة الأيداء
أبرز المواد
 أمير القصيم يوجه بتشكيل لجان لمتابعة تطبيق تدابير الوقاية من “كورونا”
أبرز المواد
 تعاون سعودي فرنسي في مجالات الاقتصاد الرقمي واقتصاد الفضاء والابتكار
أبرز المواد
 الصحة تحث الطلاب والطالبات لأخذ لقاح كورونا قبل بداية الدراسة
أبرز المواد
 شرطة مكة تطيح بـ (4) أشخاص ارتكبوا جريمة نقل مخالفي نظام أمن الحدود
منطقة مكة المكرمة
 الكرواتي جوزاك يقود برنامج الابتعاث السعودي
أبرز المواد
 إغلاق 6 منشآت ورصد 15 مخالفة للتدابير الوقائية في جدة
أبرز المواد
 الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات بلغت 8 مليارات ريال
أبرز المواد
 “الصحة” تسجل 10 وفيات و1063 إصابة جديدة بـ “كورونا”
أبرز المواد
 اتفاقية بين غرفة بيشة وجمعية الإعلام السياحي لتطوير البرامج التدريبية
أبرز المواد
 جامعة الملك خالد تعلن مواعيد بث الجداول وعمليات الزائر الداخلي والخارجي
أبرز المواد
 أمير الباحة يستقبل مشايخ القبائل بالمنطقة
أبرز المواد
أمير تبوك يواسي أسرة الأيداء

أمير تبوك يواسي أسرة الأيداء

أبرز المواد
أمير القصيم يوجه بتشكيل لجان لمتابعة تطبيق تدابير الوقاية من “كورونا”

أمير القصيم يوجه بتشكيل لجان لمتابعة تطبيق تدابير الوقاية من “كورونا”

أبرز المواد
تعاون سعودي فرنسي في مجالات الاقتصاد الرقمي واقتصاد الفضاء والابتكار

تعاون سعودي فرنسي في مجالات الاقتصاد الرقمي واقتصاد الفضاء والابتكار

أبرز المواد
الصحة تحث الطلاب والطالبات لأخذ لقاح كورونا قبل بداية الدراسة

الصحة تحث الطلاب والطالبات لأخذ لقاح كورونا قبل بداية الدراسة

أبرز المواد

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات بلغت 8 مليارات ريال

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات بلغت 8 مليارات ريال
http://almnatiq.net/?p=1009889
المناطق - واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 90.09 نقطة ليقفل عند مستوى 11157.02 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 260 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 325 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 59 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 127 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الغاز، ومجموعة الحكير، والعبداللطيف، والراجحي، والراجحي ريت الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات سدكو كابيتال ريت، وساكو، وسبكيم العالمية، والمعذر ريت، وتبوك الزراعية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.48% و 5.48%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وإعمار، والعبداللطيف، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والعبداللطيف، ودار الأركان، وأرامكو السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 10.82 نقاط ليقفل عند مستوى 24922.58 نقطة، بتداولات بلغت 20 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 235 ألف سهم تقاسمتها 1087 صفقة.

روابط ذات صلة

أمير تبوك يواسي أسرة الأيداء

أمير تبوك يواسي أسرة الأيداء
أمير القصيم يوجه بتشكيل لجان لمتابعة تطبيق تدابير الوقاية من “كورونا”

أمير القصيم يوجه بتشكيل لجان لمتابعة تطبيق تدابير الوقاية من “كورونا”
تعاون سعودي فرنسي في مجالات الاقتصاد الرقمي واقتصاد الفضاء والابتكار

تعاون سعودي فرنسي في مجالات الاقتصاد الرقمي واقتصاد الفضاء والابتكار

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*