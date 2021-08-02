إغلاق 6 منشآت ورصد 15 مخالفة للتدابير الوقائية في جدة

المناطق - مكة المكرمة:

كثّفت الفرق الميدانية بأمانة جدة بالتعاون مع الجهات المعنية أمس جولاتها الرقابية للتأكد من الامتثال لقرار شرط التحصين لدخول المنشآت التجارية في نطاق المدينة وبلديات المحافظات المرتبطة, نفّذت الأمانه 3839 جولة رقابية أسفرت عن إغلاق 6 منشآت تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحدّ من انتشار فيروس كورونا.



وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 15 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة، مؤكدة تواصل الجهود لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، داعية إلى الإبلاغ عن أية مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي.