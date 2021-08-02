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الكرواتي جوزاك يقود برنامج الابتعاث السعودي

الكرواتي جوزاك يقود برنامج الابتعاث السعودي
http://almnatiq.net/?p=1009896
المناطق - الرياض:

أتم برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم، التعاقد مع الكرواتي روميو جوزاك كمدير للكرة في البرنامج، ليتولى العمل بدءًا من الموسم الحالي.

وتقرر أن ينطلق الموسم الحالي لبرنامج الابتعاث بعدد من تجارب الأداء في مدينة الرياض قبل اختيار المواهب، تحضيرًا لمعسكر مدينة سالو الإسبانية.

وسبق وأن تولى روميو جوزاك، العديد من المناصب الفنية والإدارية، أبرزها مساعد مدرب في نادي دينامو زغرب ومدرب نادي ليجيا وارسو، إضافة إلى توليه إدارة المنتخبات في الاتحاد الكرواتي من عام 2013 إلى عام 2017.

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