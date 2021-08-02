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شرطة مكة تطيح بـ (4) أشخاص ارتكبوا جريمة نقل مخالفي نظام أمن الحدود

شرطة مكة تطيح بـ (4) أشخاص ارتكبوا جريمة نقل مخالفي نظام أمن الحدود

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شرطة مكة تطيح بـ (4) أشخاص ارتكبوا جريمة نقل مخالفي نظام أمن الحدود

شرطة مكة تطيح بـ (4) أشخاص ارتكبوا جريمة نقل مخالفي نظام أمن الحدود
http://almnatiq.net/?p=1009899
المناطق - واس:

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهود الأمنية للحملة المشتركة لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على (3) مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود، جميعهم من الجنسية السودانية في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا جريمة نقل مخالفي نظام أمن الحدود بين مناطق المملكة داخل شاحنات، وجرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى فرع النيابة العامة.

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