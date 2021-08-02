احدث الأخبار

الصحة تحث الطلاب والطالبات لأخذ لقاح كورونا قبل بداية الدراسة
أبرز المواد
 شرطة مكة تطيح بـ (4) أشخاص ارتكبوا جريمة نقل مخالفي نظام أمن الحدود
منطقة مكة المكرمة
 الكرواتي جوزاك يقود برنامج الابتعاث السعودي
أبرز المواد
 إغلاق 6 منشآت ورصد 15 مخالفة للتدابير الوقائية في جدة
أبرز المواد
 الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات بلغت 8 مليارات ريال
أبرز المواد
 “الصحة” تسجل 10 وفيات و1063 إصابة جديدة بـ “كورونا”
أبرز المواد
 اتفاقية بين غرفة بيشة وجمعية الإعلام السياحي لتطوير البرامج التدريبية
أبرز المواد
 جامعة الملك خالد تعلن مواعيد بث الجداول وعمليات الزائر الداخلي والخارجي
أبرز المواد
 أمير الباحة يستقبل مشايخ القبائل بالمنطقة
أبرز المواد
 “الشؤون الإسلامية” تعيد افتتاح 5 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق
أبرز المواد
 أمير مكة يُكرّم الحاصلين على جوائز عالمية في معرض جنيف للابتكارات
أبرز المواد
 إغلاق ست منشآت وتحرير 79 مخالفة لتدابير “كورونا” في أسواق الشرقية
أبرز المواد
الصحة تحث الطلاب والطالبات لأخذ لقاح كورونا قبل بداية الدراسة

الصحة تحث الطلاب والطالبات لأخذ لقاح كورونا قبل بداية الدراسة

أبرز المواد
شرطة مكة تطيح بـ (4) أشخاص ارتكبوا جريمة نقل مخالفي نظام أمن الحدود

شرطة مكة تطيح بـ (4) أشخاص ارتكبوا جريمة نقل مخالفي نظام أمن الحدود

منطقة مكة المكرمة
الكرواتي جوزاك يقود برنامج الابتعاث السعودي

الكرواتي جوزاك يقود برنامج الابتعاث السعودي

أبرز المواد
إغلاق 6 منشآت ورصد 15 مخالفة للتدابير الوقائية في جدة

إغلاق 6 منشآت ورصد 15 مخالفة للتدابير الوقائية في جدة

أبرز المواد

الصحة تحث الطلاب والطالبات لأخذ لقاح كورونا قبل بداية الدراسة

الصحة تحث الطلاب والطالبات لأخذ لقاح كورونا قبل بداية الدراسة
وزارة الصحة السعودية
http://almnatiq.net/?p=1009901
المناطق - واس:

حثت وزارة الصحة جميع الطلاب والطالبات على المسارعة بأخذ الجرعة الأولى من لقاح كورونا ليتسنى لهم أخذ الثانية قبل بداية العام الدراسي القادم, وذلك تواصلاً لجهودها لمنع العدوى وحماية المجتمع من مضاعفات الفيروس، لا سيما مع توفر المواعيد في مراكز اللقاحات كافة.

وكانت الوزارة قد أعلنت إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1063) حالة مؤكدة وتعافي (1620) حالة, فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10624) منها (1434) حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (527877) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (508994) حالة, فيما تم تسجيل (10) حالات وفاة ليصل الإجمالي إلى (8259) حالة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

روابط ذات صلة

الكرواتي جوزاك يقود برنامج الابتعاث السعودي

الكرواتي جوزاك يقود برنامج الابتعاث السعودي
إغلاق 6 منشآت ورصد 15 مخالفة للتدابير الوقائية في جدة

إغلاق 6 منشآت ورصد 15 مخالفة للتدابير الوقائية في جدة
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات بلغت 8 مليارات ريال

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات بلغت 8 مليارات ريال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*