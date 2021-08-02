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أمير القصيم يوجه بتشكيل لجان لمتابعة تطبيق تدابير الوقاية من “كورونا”

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أمير القصيم يوجه بتشكيل لجان لمتابعة تطبيق تدابير الوقاية من “كورونا”

أمير القصيم يوجه بتشكيل لجان لمتابعة تطبيق تدابير الوقاية من “كورونا”
http://almnatiq.net/?p=1009907
المناطق - واس:

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بتشكيل لجان ميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بمحافظات المنطقة، والرفع بالتقارير الدورية لأعمال اللجان واتخاذ ما يلزم بشأنها وتطبيق العقوبات بحق المخالفين للإجراءات الاحترازية، مشددا على إيقاف أي فعاليات أو أنشطة لا تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي رأسه سموه اليوم بمركز التحكم والسيطرة بالإمارة، بحضور وكيل الإمارة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني, والوكيل المساعد للشؤون التنموية وأعضاء اللجنة.

وأكد سموه أهمية تطبيق الإجراءات المرتبطة بالوقاية من فيروس كورونا، وخاصة تطبيق اشتراط التحصين لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت الحكومية أو الخاصة أو استخدام وسائل النقل العام بإبراز الحالة لصحية عبر تطبيق توكلنا.

وحث على تكثيف الحملات التوعوية والإعلامية التي تؤكد أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ومتابعة الجهات ذات الاختصاص مدى الالتزام ورصد جميع المخالفات ذات الصلة.

وناقش سموه خلال الاجتماع تقارير القطاع الصحي ومسارات الإصابات, وجهود القطاع الأمني وأمانة المنطقة والتجارة عبر إيقاع العقوبات على المخالفين وتفعيل تطبيق توكلنا وتطبيق الاحترازات في المساجد والمجمعات التجارية والتفتيش على جميع التجمعات والمواقع أمنياً.

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