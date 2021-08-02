نقل راشد الغنوشي للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية للمرة الثانية خلال يومين

المناطق - وكالات:

قالت مصادر تونسية إن زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي، نُقل إلى المستشفى العسكري في العاصمة التونسية.

وذكرت المصادر وفقاً لـ “رويترز”، أن نقل الغنوشي إلى المستشفى جاء إثر تعرضه لوعكة صحية، دون أن تكشف المصادر تفاصيل عن الأزمة الصحية التي يمر بها زعيم النهضة.

وكان الغنوشي قد تعرض لوعكة أخرى أول أمس (السبت)، قبل أن تؤكد حركة النهضة في بيان لها أنها بسيطة وأن الغنوشي لا يعاني من شيء خطير.

جدير بالذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر قرارات الأسبوع الماضي تضمنت تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وإقالة رئيس الحكومة، وأعقبتها قرارات أخرى بإعفاء مسؤولين آخرين.