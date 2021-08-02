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أمير تبوك يواسي أسرة الأيداء

أمير تبوك يواسي أسرة الأيداء
http://almnatiq.net/?p=1009914
المناطق - واس:

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك تعازيه ومواساته للشيخ غانم بن طلال الأيداء في وفاة والدته -رحمها الله-.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لجميع الأسرة في وفاة والدتهم، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان.

من جانبه عبر الأيداء عن بالغ شكره لسمو أمير منطقة تبوك على مواساته, سائلاً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.

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