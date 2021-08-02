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أمير تبوك يواسي أسرة السحيباني في وفاة شقيقتهم

أمير تبوك يواسي أسرة السحيباني في وفاة شقيقتهم
http://almnatiq.net/?p=1009921
المناطق- تبوك- فايز السميري:

واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك فضيلة الشيخ إبراهيم بن ناصر السحيباني عضو المحكمة العليا والشيخ ماجد بن ناصر السحيباني رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة تبوك في وفاة شقيقتهم   – رحمها الله – .

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته للشيخ السحيباني ولكافة أسرتهم في وفاة شقيقتهم، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان.وأعرب الشيخ إبراهيم السحيباني عضو المحكمة العليا  عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة والغير مستغربة  والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم, سائلاً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.

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