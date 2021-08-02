هل الحناء لها دور ‏في تغذية الشعر ومنع تساقطه؟.. إليكِ الإجابة

بينت استشارية الأمراض الجلدية، والأستاذ المساعد بجامعة هوبكنز، الدكتور نجلاء الدوسري، أنه بالرغم من أن استخدام الحناء شائع لدى النساء العرب، إلا أنه لا يوجد حتى الآن دراسة محكمة تثبت دور الحناء في تغذية الشعر أو منع تساقطه.
ولفتت الدوسري إلى أن الحناء السوداء قد تسبب حساسية تلامسية لدى البعض، في حين قد تسبب “الحمراء” منها تكسراً في كريات الدم الحمراء لدى بعض مصابي فقر الدم الفولي، نتيجة امتصاص القليل منها عبر الجلد ووصوله إلى الدّم.
وأبرزت أن الأدوية التي تحتوي على فيتامينات وكولاجين كافيين وأعشاب + ديرما رولر، لن تفيد في تساقط الشعر الوراثي أو كثافة الشعر.
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