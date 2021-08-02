هل الحناء لها دور ‏في تغذية الشعر ومنع تساقطه؟.. إليكِ الإجابة

المناطق - وكالات:

بينت استشارية الأمراض الجلدية، والأستاذ ‏المساعد بجامعة هوبكنز، الدكتور نجلاء الدوسري، ‏أنه بالرغم من أن استخدام الحناء شائع لدى النساء العرب، ‏إلا أنه لا يوجد حتى الآن دراسة محكمة تثبت دور الحناء في ‏تغذية الشعر أو منع تساقطه.‏

ولفتت الدوسري إلى أن الحناء السوداء قد تسبب ‏حساسية تلامسية لدى البعض، في حين قد تسبب “الحمراء” منها تكسراً ‏في كريات الدم الحمراء لدى بعض مصابي فقر الدم الفولي، نتيجة امتصاص القليل منها عبر الجلد ووصوله إلى الدّم.‏

وأبرزت أن الأدوية التي تحتوي على فيتامينات وكولاجين ‏كافيين وأعشاب + ديرما رولر، لن تفيد في تساقط الشعر ‏الوراثي أو كثافة الشعر‎.‎