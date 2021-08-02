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في 27 سبتمبر.. جوجل تعاقب أصحاب هواتف “أندرويد” القديمة بإجراءٍ جديد

في 27 سبتمبر.. جوجل تعاقب أصحاب هواتف “أندرويد” القديمة بإجراءٍ جديد

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في 27 سبتمبر.. جوجل تعاقب أصحاب هواتف “أندرويد” القديمة بإجراءٍ جديد

في 27 سبتمبر.. جوجل تعاقب أصحاب هواتف “أندرويد” القديمة بإجراءٍ جديد
http://almnatiq.net/?p=1009941
المناطق - وكالات:

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة “جوجل” الأمريكية، قررت معاقبة أصحاب هواتف “أندرويد” القديمة، بإجراء صارم بدءًا من 27 سبتمبر المقبل.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص، أن “جوجل” قررت تعطيل خاصية الدخول إلى كل تطبيقاتها على هواتف “أندرويد” القديمة؛ بدءًا من التاريخ المذكور.

وطالبت “جوجل” كافة أصحاب هواتف “أندرويد” القديمة، بضرورة تحديث نظام تشغيلهم إلى “أندرويد 3.0” وما هو أحدث؛ حتى يتمكنوا من تسجيل الدخول إلى كافة تطبيقات “أندرويد”.

وسينطبق هذا القرار على كل تطبيقات “أندرويد” الشهيرة مثل بريد “جيميل” وخرائط جوجل ويوتيوب ومتجر جوجل بلاي، وما إلى ذلك من خدمات.

وقالت جوجل في رسالة بريد إلكتروني للعملاء: إن هذا القرار كان ضروريًّا، لحماية خصوصية حسابات المستخدمين.

وأوضحت أن هذا لن يؤثر على الاستخدام اليومي للهواتف؛ ولكن سيكون دون إمكانية تسجيل الدخول على تطبيقات “أندرويد” الشهيرة.

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