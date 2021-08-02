درجة الحرارة تصل إلى 47.. حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ

المناطق - واس:

أعلن المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الثلاثاء).

وتوقع المركز أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد مثيرة للأتربة والغبار، على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ويمتد ذلك حتى أجزاء من منطقة مكة المكرمة خاصةً المرتفعات منها.

كما توقع أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، ويمتد ذلك حتى منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 47 درجة مئوية في حفر الباطن، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 13 درجة مئوية في السودة.