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شرطة مكة المكرمة: القبض على شخصين ارتكبا سرقة الأجزاء الخارجية من المركبات

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شرطة مكة المكرمة: القبض على شخصين ارتكبا سرقة الأجزاء الخارجية من المركبات

شرطة مكة المكرمة: القبض على شخصين ارتكبا سرقة الأجزاء الخارجية من المركبات
http://almnatiq.net/?p=1009958
المناطق_واس

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية في العقدين الثاني والثالث من العمر، ارتكبا (11) جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في تفكيك بعض الأجزاء الخارجية من المركبات المتوقفة وبيعها، حيث قُدّرت قيمة المسروقات بمبلغ ( 60,000) ريال، وجرى إيقافهما واتُّخِذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وأُحيلا إلى فرع النيابة العامة.

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