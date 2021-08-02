مدير عام فرع الموارد البشرية بالرياض يفتتح الحملة التوعوية بجرائم الاتجار بالأشخاص

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افتتح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي صباح اليوم الحملة التوعوية بجرائم الاتجار بالأشخاص وجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مكافحتها والتي اقيمت بمبنى الفرع بحضور مدير عام مكتب العمل بالرياض ومجموعة من قيادات الفرع ومنسوبيه .

ويحتوي الركن الثقافي للحملة على مجموعة من المطبوعات التعريفية والمنشورات التي توضح مفهوم جرائم الاتجار بالأشخاص وانواعها والوسائل والمبادرات التي اطلقتها وزارة الموارد البشرية في سبيل التصدي لها ومكافحتها والنتائج الايجابية لهذه الجهود وانجازات المملكة العربية السعودية في هذا المجال .

وذكر الدكتور الحربي خلال الافتتاح ان الحملة تستمر اسبوعاً كاملاً وتأتي بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص وضمن جهود الوزارة بمنطقةالرياض في هذا الجانب مشيراً الى انه سيتم من خلال الحملة استعراض مؤشرات الجريمة و التدابير و العقوبات بالإضافة إلى توضيح مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص .