الجزائر تسجل 1358 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

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سجلت الجزائر 1358 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) و 38 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تماثل 761 مريضاً للشفاء.

وأفاد وزارة الصحة والسكان الجزائرية في بيان لها اليوم، بأن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 173.922, بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 116.770 شخصا، والعدد الإجمالي للوفيات 4.329.