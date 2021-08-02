احدث الأخبار

وزارة الصحة توضح أفضل الطرق للوقاية من الجدري المائي
أبرز المواد
 وزير المالية يرأس الاجتماع الـ (32) لمجلس إدارة هيئة “تقييم”
أبرز المواد
 وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير الشؤون الخارجية الجزائري
أبرز المواد
 أمير حائل وسمو نائبه يعزيان أسرة السبهان في وفاة شقيقهم
أبرز المواد
 الجزائر تسجل 1358 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
أبرز المواد
 منصّة التوظيف المجتمعي بـ”نيوم”.. فرص متعددة لأصحاب الخبرات والباحثين عن عمل
أبرز المواد
 تنبيه مهم من «الصحة» للطلاب بشأن أخذ لقاح «كورونا»
أبرز المواد
 مدير عام فرع الموارد البشرية بالرياض يفتتح الحملة التوعوية بجرائم الاتجار بالأشخاص
أبرز المواد
 تخوفا من ضربة دولية.. إيران تنقل منظومة الصواريخ «إس 300» إلى محافظة بوشهر
أبرز المواد
 الهيئة السعودية للفضاء تتعاون في بحوث الفضاء مع مركز دراسات الفضاء الفرنسي
أبرز المواد
 شرطة مكة المكرمة: القبض على شخصين ارتكبا سرقة الأجزاء الخارجية من المركبات
أبرز المواد
 أمير القصيم يتسلم تقرير حملة إفطارك في مكانك بمحافظة البكيرية
أبرز المواد
وزارة الصحة توضح أفضل الطرق للوقاية من الجدري المائي

وزارة الصحة توضح أفضل الطرق للوقاية من الجدري المائي

أبرز المواد
وزير المالية يرأس الاجتماع الـ (32) لمجلس إدارة هيئة “تقييم”

وزير المالية يرأس الاجتماع الـ (32) لمجلس إدارة هيئة “تقييم”

أبرز المواد
وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير الشؤون الخارجية الجزائري

وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير الشؤون الخارجية الجزائري

أبرز المواد
أمير حائل وسمو نائبه يعزيان أسرة السبهان في وفاة شقيقهم

أمير حائل وسمو نائبه يعزيان أسرة السبهان في وفاة شقيقهم

أبرز المواد

الجزائر تسجل 1358 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

الجزائر تسجل 1358 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
http://almnatiq.net/?p=1009976
المناطق_واس

سجلت الجزائر 1358 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) و 38 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تماثل 761 مريضاً للشفاء.
وأفاد وزارة الصحة والسكان الجزائرية في بيان لها اليوم، بأن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 173.922, بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 116.770 شخصا، والعدد الإجمالي للوفيات 4.329.

روابط ذات صلة

وزارة الصحة توضح أفضل الطرق للوقاية من الجدري المائي

وزارة الصحة توضح أفضل الطرق للوقاية من الجدري المائي
وزير المالية يرأس الاجتماع الـ (32) لمجلس إدارة هيئة “تقييم”

وزير المالية يرأس الاجتماع الـ (32) لمجلس إدارة هيئة “تقييم”
وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير الشؤون الخارجية الجزائري

وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير الشؤون الخارجية الجزائري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*