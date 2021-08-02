أمير حائل وسمو نائبه يعزيان أسرة السبهان في وفاة شقيقهم

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قدّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، عزاءهما لأسرة السبهان في وفاة زامل بن عبدالكريم المحمد السبهان -رحمه الله-.

وعبّر سموهما خلال اتصال هاتفي اليوم بشقيق الفقيد محمد عن مواساتهما له ولأسرته وأقاربهم , سائلين الله بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.

من جهتها، عبرت أسرة السبهان عن شكرها لسموهما على مواساتهما, سائلين الله أن يجعل ذلك في موازين أعمالهما وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وفسيح جناته.