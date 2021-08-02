وزير المالية يرأس الاجتماع الـ (32) لمجلس إدارة هيئة “تقييم”

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http://almnatiq.net/?p=1009984
المناطق_واس

رأس معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمُقيّمين المُعتمدين (تقييم) الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، اليوم اجتماع الهيئة الثاني والثلاثين.
ووافق المجلس خلال مناقشته الموضوعات المدرجة على جدول أعماله على شطب عضوية عدد من أعضاء الهيئة بناء على توصية لجنة النظر في مخالفات نظام المقيمين المعتمدين إثر تقديمهم مستندات غير صحيحة للهيئة وإحالة هؤلاء الأشخاص للجهات المختصه لإكمال مايلزم نظاماً بخصوصهم.
واطّلع المجلس على أبرز المستجدات في الموضوعات التي سبق له التوجيه بشأنها، واتخذ حيالها عدداً من القرارات.

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