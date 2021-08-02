أدبي الباحة في سول

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تحط (قافلة نادي الباحة الأدبي الثقافي الصيفيه) في (مقهى سول ) يوم الأربعاء 25-12-1442هـ الموافق 5 /8 / 2021م ويأتي هذا النشاط في إطار الشراكة المجتمعيه بين النادي مع الجهات ذات العلاقة في ظل الظروف الراهنة وتمشياً مع قرارت الدولة يحفظها الله وتطبيق جميع الاحترازات الوقائية.

وسيبدأ المساء بعرض مرئي عن منجزات النادي ثم لقاء مع الأديب والإعلامي القاص والروائي الأستاذ جمعان الكرت

بعدها يفتح المجال للمشاركات الشعرية والسردية والفنية والمواهب الشابة

كما سيتخلل الفقرات مسابقات ثقافية لجميع الأعمار اضافة إلى معرض الكتاب المتنقل.

وتأتي هذه القافلة ضمن برنامج صيف نادي الباحة الأدبي الثقافي الذي أشتمل على عدة برامج ونشاطات مختلفة ومتنوعة في داخل النادي و محافظات منطقة الباحة

ومما يجدر ذكره أن النادي أقام ملتقى الرواية الدولي في الشهر الماضي بحضور عربي وعالمي لافت ووجد أصداء كبيرة في أوساط المثقفين داخل المملكة وخارجها

وأوضح رئيس النادي الأدبي بالباحة الأستاذ حسن بن محمد الزهراني أن النادي يواصل هذه النشاطات تلبية لاحتياجات جميع أطياف المجتمع وعشاق الأدب والثقافة في منطقة الباحة من مصطافين ومقيمين خلال الصيف وفيما بعده.