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تمكين أكثر من 3800 مستفيدا ومستفيدة بمؤسسة إخاء لرعاية الأيتام خلال العام الماضي

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تمكين أكثر من 3800 مستفيدا ومستفيدة بمؤسسة إخاء لرعاية الأيتام خلال العام الماضي

تمكين أكثر من 3800 مستفيدا ومستفيدة بمؤسسة إخاء لرعاية الأيتام خلال العام الماضي
http://almnatiq.net/?p=1009996
المناطق_ الرياض

حرصت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء ” على تأهيل و تمكين المستفيدين من الجنسين ، وذلك انطلاقا من توجهها لتفعيل الرؤية الوطنية 2030 في مجال التنمية الاجتماعية، والانتقال بالمستفيدين من الرعوية إلى التنموية، وتحقيق الإكتفاء الذاتي لمستفيديها، وتمكينهم من الإنتاج، وخلق فرص عملية وتدريبية واسعة لهم ، بالتعاون مع الشركاء والجهات ذات الاختصاص لتحقيق التكامل بين القطاع غير الربحي والقطاع الخاص .

وفي هذا الإطار فقد حققت “إخاء” أرقاماً قياسية خلال العام الماضي في مجالات التمكين، التي اشتملت على التعليم الداخلي، والابتعاث، وبرامج الدمج الاجتماعي، والتدريب والتأهيل والتوظيف .
حيث قامت المؤسسة بإلحاق 503 طالباً وطالبة في التعليم الداخلي الذي اشتمل على الجامعات الحكومية والكليات الأهلية والمعاهد الخاصة، وفق التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.
فيما قامت “إخاء” بابتعاث 30 مبتعثا ومبتعثة لمواصلة دراستهم في الخارج .

كما استفاد 1800 يتيماً ويتيمة من برامج الدمج الاجتماعي التي تضمنت البرامج والمناشط الاجتماعية كالدينية، والإرشادية، والتوعوية، والثقافية، والرياضية، والترفيهية ، والبرامج الوطنية والموسمية كالأعياد والمناسبات الوطنية والبرامج والأنشطة التطوعية وخدمة مجتمع.

إضافة إلى ذلك فقد قامت المؤسسة بتأهيل وتدريب 1217 مستفيداً ومستفيدة من خلال التعاون مع الشركاء و الجهات المتخصصة وبرامج التريب المنتهي بالتوظيف .

كما حققت المؤسسة حلم275 من المستفيدين من خلال إلحاقهم بسوق العمل وتمكينهم من التوظيف وتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي لهم .

تجدر الإشارة إلى أن إخاء تسعى عبر حزمة من البرامج النوعية وذات الأثر الإيجابي الذي ينعكس على حياة المستفيدين، وتمهيداً لمستقبل واعد لهم ،وذلك للمساهمة بتحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية 2030 التي دعت إلى تجويد حياة المستفيدين من الجهات والمنظمات الخيرية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والمالي لهم والمشاركة في التنمية الاجتماعية المستدامة .

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