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تحذير من اختراق فيسبوك ماسنجر.. وخبير تقني: احذفوه فورًا

تحذير من اختراق فيسبوك ماسنجر.. وخبير تقني: احذفوه فورًا
http://almnatiq.net/?p=1009999
المناطق_وكالات

حذر خبير الأمن السيبراني، زاك دوفمان، مستخدمي تطبيق «Facebook Messenger» – «ماسنجر»، مطالبًا بحذفه فور من تطبيقات الهاتف المحمول، سواء العاملة بنظام أندرويد أو أيفون.

وأوضح «زاك» أن «Facebook Messenger» لا يستخدم خاصية التشفير من طرف إلى طرف مثلما يفعل «واتساب» في الوقت الحالي، وهو ما يعرضه ليكون فريسة سهلة لقراصنة الإنترنت.

وبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، أن هناك تخوفات من استغلال الأطفال في أعمال منافية للأخلاق أو حتى الدفع بهم لاستخدام ألعاب معينة قد تؤدي إلى عواقب كارثية.

وتابع: “العديد من الرسائل الضارة تمر بشكل طبيعي دون أن يكتشفها فيسبوك بسبب غياب خاصية تشفير المحادثات بالكامل، لذا يجب على مستخدمي ماسنجر أن يتحولوا إلى واتساب أو سيجنال من أجل حماية أطفالهم.

ويجب على مستخدمي ماسنجر مراجعة الرسائل والمحادثات أولًا بأول لضمان عدم تعريض أطفالهم لأية مخاطر.

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