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الأرصاد تنبه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان

الأرصاد تنبه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان
http://almnatiq.net/?p=1010005
المناطق_واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات أبو عريش، والدرب، وبيش، وجازان، وصبيا، و فرسان .
وبين المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

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