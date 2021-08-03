الأرصاد تنبه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان

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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات أبو عريش، والدرب، وبيش، وجازان، وصبيا، و فرسان .

وبين المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.