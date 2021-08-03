الصومال يناشد المجتمع الدولي تقديم مساعدة عاجلة لإنقاذ 9ر5 ملايين شخص

المناطق - واس

ناشد الصومال المجتمع الدولي تقديم مساعدة عاجلة لإنقاذ 5,9 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في عام 2021م.

وشجبت القائمة بأعمال وزيرة الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث في الصومال خديجة محمد ديري، أزمات التمويل الإنساني التي تواجه الصومال هذا العام، محذرةً من أنه إذا لم تُتخذ إجراءات لمعالجة هذه الفجوة التمويلية فقد تكون التكلفة كارثية.

وقالت في بيان أمس : “أشعر بقلق بالغ لأنه بسبب أزمة التمويل الإنساني التي يعاني منها 5,9 ملايين صومالي، فإن ما يقرب من نصف سكان الصومال بمن فيهم الأطفال والنساء والرجال الضعفاء معرضون لخطر فقدان إمكانية الوصول إلى خدمات الحماية المنقذة للحياة التي يحتاجون إليها بشدة “.

وأضافت أن الوضع الإنساني قد تفاقم بسبب كارثة مناخية مزدوجة – الجفاف في بعض أجزاء البلاد والفيضانات في مناطق أخرى – وتأثير التوترات السياسية ، وكوفيد -19 وأسوأ انتشار للجراد الصحراوي منذ سنوات.