تركي آل الشيخ يعلن الاشتراك في عضوية الأهلي والاتحاد الذهبية

المناطق - الرياض

أعلن المُستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه عن اشتراكه في عضوية ناديي الأهلي و الاتحاد الذهبية

وحثت أندية الأهلي و الاتحاد محبيها لمساندتها ودعمها قبل بداية الموسم الكروي الجديد 2021-2022، بالانضمام إلى عضوية الجمعية العمومية.

وطرح مجلس إدارة الناديين فئات بطاقات للحصول على العضوية حيث بلغت قيمة العضوية الذهبية 100 ألف ريال، والعادية ألف ريال.

ومن جانبه ناشد الإعلامي الرياضي جمال عارف، تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بدعم الاتحاد قائلا: “الاتحاد الكبير يستاهل منك الكثير ابوناصر، الاتحاديون ينتظرون من معاليك تم”، ليرد آل الشيخ معلنًا دعمه قائلا: “تم”.

ويتميز العضو الذهبي بقدرته على حق الترشح لرئاسة وعضوية النادي وحق التصويت في الجميعة العمومية بمئة صوت وكذلك الحصول على التذكرة الموسمية في المنصة الذهبية لمباريات الدوري على أرض النادي والحصول على الطقم الخاص بالفريق الأول وخصم 50٪ في متجر النادي واستخدام النادي صحي مجانا ونشر اسم العضو في وسائل التواصل وخصومات مع شركاء النادي لأكثر من ٥٠٠ ماركة حول المملكة والأولوية في حضور المباريات النهائية وحضور مناسبات النادي وحضور التمارين المفتوحة والمباريات الودية.

ويعتبر رسوم الاشتراك ١٠٠ ألف ريال سنويا.