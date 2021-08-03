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زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب سواحل إندونيسيا

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زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب سواحل إندونيسيا

زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب سواحل إندونيسيا
http://almnatiq.net/?p=1010055
المناطق - وكالات

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر سواحل اندونيسيا، حسب ما أفاد المركز الأورمتوسطي لرصد الزلازل.
وبحسب المركز ، تم تسجيل الزلزال الساعة 22.48 بالتوقيت العالمي، وحدث مركز الزلزال على بعد 246 كيلومترا غرب مدينة بنجكولو بجزيرة سومطرة وعلى عمق 53 كيلومترا.
ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية.

وكانت إندونيسيا قد تعرضت في يناير/كانون الثاني الماضي لزلزال مدمر بقوة 6.2 درجات بمقياس ريختر، أودى بحياة 78 شخصا على الأقل بمقاطعة سولاسي الغربية.

وتعتبر أندونيسيا من المناطق الأكثر نشاطا بالزلازل على الأرض، وتشكل جزءا من ما يسمى بحلقة النار في المحيط الهادئ.

وتقع في هذه المنطقة من العالم الطبقات الأرضية الأكثر نشاطا، والتي يتحرك بعضها بسرعة 7 سم سنويا.

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