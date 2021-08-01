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الأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة

الأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=1010058
المناطق - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله تعالى- تضمن رياحًا نشطة وسحبًا رعدي، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظة وادي الفرع، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.
ونبّه المركز من رياح نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظتي الحناكية والمهد، مشير اإلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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