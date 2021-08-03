السهلاوي يستهل تجربة احترافية في قطر

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أعلن محمد السهلاوي ، الإثنين، انتقاله إلى فريق معيذر القطري في تجربة احترافية هي الأولى له خارج الملاعب السعودية.

وكان السهلاوي أنهى علاقته مع نادي التعاون في يونيو الماضي، مقدماً شكره للإدارة لموافقتها على رغبته بالاكتفاء بموسم واحد، من عقده الذي ينتهي في صيف 2022.

وكتب صاحب الـ34 عاماً: “بحمد الله وقعت عقداً رسمياً مع نادي معيذر القطري، تجربة جديدة أخوضها ،أتمنى من الله التوفيق والنجاح”.

ويعد معيذر سادس الأندية التي يمثلها السهلاوي، بعد القادسية الذي ظهر من خلاله 2005، قبل أن ينتقل إلى الفتح بنظام الإعارة في فترة قصيرة، ليعود مرة أخرى، وفي عام 2009 انتقل إلى النصر، الفريق الذي ارتدى قميصه لمدة 10 أعوام، حقق من خلالها لقب الدوري السعودي 3 مرات وكأس ولي العهد مرة واحدة، قبل أن ينتقل إلى الشباب، ومنه إلى التعاون.

وينشط معيذر في دوري الدرجة الأولى القطري، وحقق المركز الثالث في الموسم الماضي، وكانت آخر مشاركة له في دوري نجوم قطر موسم 2018-2019.