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تعليم الجوف يطلق 40 برنامجاً تدريبياً عن بعد لشاغلي الوظائف التعليمية

تعليم الجوف يطلق 40 برنامجاً تدريبياً عن بعد لشاغلي الوظائف التعليمية

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تعليم الجوف يطلق 40 برنامجاً تدريبياً عن بعد لشاغلي الوظائف التعليمية

تعليم الجوف يطلق 40 برنامجاً تدريبياً عن بعد لشاغلي الوظائف التعليمية
http://almnatiq.net/?p=1010070
المناطق - واس

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارتي التدريب التربوي والابتعاث للبنين والبنات، 40 برنامجاً تدريبياً عن بعد، تمثل المرحلة الرابعة لبرامج التدريب الصيفي.
ودعا مدير عام التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، المعلمين والمعلمات إلى ضرورة الالتحاق بهذه البرامج التي تساهم في تحسين مخرجات التعليم وتجويد نواتج التعلم والسعي من خلالها إلى التطوير المهني، متمنيًا أن تلبي هذه البرامج حاجة المجتمع التعليمي وتطلعاته، وعلى أهمية توظيف جميع التقنيات الحديثة وتهيئة بيئة إلكترونية متكاملة في عمليات التدريب لتحقيق الهدف في رفع الكفاءة وسد الاحتياج وتعزيز التعلم.
من جانبه أوضح مدير إدارة التدريب والابتعاث “بنين” محمد بن عوض الصلهام أن البرامج المدرجة تستمر لمدة شهر، تشمل ثمان مجالات تدريبية متنوعة ينفذها 32 مدرب ومدربة، مشيراً إلى أن التسجيل سيكون من خلال برنامج “المنجز” الذي توفر فيه عمليات التقييم وطباعة الشهادة، وذلك حرصاً على توفير الوقت والجهد.

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