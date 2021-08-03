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“الحج”: يمكن لحاملي التأشيرة السياحية أداء العمرة

“الحج”: يمكن لحاملي التأشيرة السياحية أداء العمرة
http://almnatiq.net/?p=1010075
المناطق - الرياض

أوضحت وزارة الحج والعمرة ما إذا كان يسمح لحاملي التأشيرة السياحية خلال زيارتهم للمملكة، بأداء مناسك العمرة أم لا.

وأكدت الوزارة أنه يمكن لحاملي التأشيرة السياحية التسجيل في تطبيق “اعتمرنا” كمعتمر خارجي، والحجز للصلوات وأداء العمرة.

وأضافت خلال ردها على سؤال من أحد الأشخاص عبر “تويتر”، أنه بعد تحديث حالة الزائر في تطبيق “توكلنا” إلى محصن بالجرعتين أو محصن متعافي، أو محصن بالجرعة الأولى، وإكماله 14 يوماً والتواجد داخل المملكة، فيمكنه التسجيل في “اعتمرنا” ومن ثَمّ القيام بأداء مناسك العمرة

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