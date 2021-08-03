الشيخ الخثلان: يجب على الهيئات الشرعية بالبنوك توضيح نسب التطهير للمستثمرين

المناطق - الرياض

قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الدكتور سعد الخثلان، إنه يفترض على قوائم الهيئات الشرعية في البنوك، توضيح نسبة التطهير للمستثمرين حتى يكون الأمر واضحاً لهم.

وأضاف الخثلان خلال لقائه ببرنامج “أوراق تداول” على قناة “الإخبارية”، أن توضيح مقدار التطهير طلب ملح من كثير من المواطنين وسبق طرحه على أمانة إحدى الهيئات الشرعية.

وبين أنه يتمنى مع تفعيل نظام الحوكمة للهيئات الشرعية أن يتم إلزامها ببيان نسب التطهير للمستثمر ومن يتعامل معه، وأن تبين كذلك مقدار الزكاة التي تتعلق بالصناديق الاستثمارية.

وأوضح أنه فيما يتعلق بالأسهم فإن الشركات هي من تزكي، أما الصناديق الاستثمارية فهي لا تدفع زكواتها إلى هيئة الزكاة والضريبة وتقع المسؤولية على المشاركين فيها، وفي تلك الحالة تقع مسؤولية أخرى على الجهات الشرعية في أن تبين مقدار الزكاة الواجبة على ملاك وحدات هذه الصناديق.

يذكر أن عمل الهيئات الشرعية في البنوك يتلخص في دراسة معاملات المصرف وأنشطته، وإبلاغ الهيئة الشرعية بالنتائج، ومراقبة تطبيق القرارات الشرعية في جميع أعمال المصرف، وتصميم المنتجات في ضوء الشريعة، وإعداد هيئة مستقلة عن جميع إدارات المصرف.