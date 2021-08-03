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“مدن”: 36 مدينة صناعية تحتضن أكثر من 4 آلاف مصنع باستثمارات 370 مليار ريال تُشكل منظومة صناعية متكاملة

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بعد بيانات سلبية.. أسعار النفط تواصل الهبوط

بعد بيانات سلبية.. أسعار النفط تواصل الهبوط
http://almnatiq.net/?p=1010084
المناطق - وكالات

واصلت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، تراجعها بعد بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين والولايات المتحدة، في حين أثار ارتفاع إنتاج الخام من منتجي “أوبك” مخاوف من ضعف في الطلب.

وبحلول الساعة 09:30 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.33% إلى 72.65 دولار للبرميل، وكانت العقود قد أنهت تعاملات أمس عند 72.89 دولار للبرميل، مسجلة انخفاض نسبته 3.3%.

فيما انخفضت العقود الأجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.25% إلى 71.08 دولار للبرميل، وأغلقت العقود تداولات الاثنين عند 71.26 دولار للبرميل، حيث تراجعت بنسبة 3.6%.

وفي الصين، أظهر مسح أن نمو نشاط المصانع في الصين تراجع بشكل حاد في يوليو 2021 مع انكماش الطلب للمرة الأولى في أكثر من عام.

أما في الولايات المتحدة، فقد قال معهد إدارة المعروض إن نشاط قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي أظهر علامات على التباطؤ للشهر الثاني على التوالي.

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