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أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي

أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي

منطقة تبوك

أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي

أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي
http://almnatiq.net/?p=1010089
المناطق- تبوك- علي العميري:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في اللقاء الأسبوعي مساء أمس , رؤساء المحاكم والمواطنين , ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.
وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالجميع ، مشيداً سموه بما شاهده خلال زيارته مؤخراً لمحافظات ضباء والوجه وأملج من تطور كبير في شتى المجالات التنموية وكذلك النظرة التفاؤلية التي شاهدها سموه على محيا الشباب والشابات بالمستقبل .مشيراً سموه إلى ما ستوفره مشروعات رؤية المملكة 2030 والتي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ويشرف عليها سمو ولي العهد – حفظهما الله – من خلال مشاريع نيوم والبحر الأحمر وأمالا بالمنطقة من فرص وظيفية وتدريبية المقصود منها والأساس هو الإنسان السعودي ليس في منطقة تبوك فقط بل يستفيد منها جميع أبناء وبنات المملكة ، مؤكداً سموه حرص القيادة الرشيدة على مصلحة المواطن وما يعود عليه وعلى الوطن بالنفع والفائدة . منوهاً سموه بالحراك السياحي الذي تشهده محافظات المنطقة الساحلية من حيث زيادة أعداد الفنادق والشقق والأماكن السياحية.
وفي ختام اللقاء سأل سمو أمير منطقة تبوك الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .
بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه .
حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

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