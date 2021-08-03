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المؤسسة العامة للحبوب تبدأ بصرف مستحقات الدفعة الخامسة لمزارعي القمح المحلي

المؤسسة العامة للحبوب تبدأ بصرف مستحقات الدفعة الخامسة لمزارعي القمح المحلي

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المؤسسة العامة للحبوب تبدأ بصرف مستحقات الدفعة الخامسة لمزارعي القمح المحلي

المؤسسة العامة للحبوب تبدأ بصرف مستحقات الدفعة الخامسة لمزارعي القمح المحلي
http://almnatiq.net/?p=1010095
المناطق - واس

بدأت المؤسسة العامة للحبوب بصرف مستحقات الدفعة الخامسة من مزارعي القمح المحلي اللذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للمؤسسة.
وأوضحت المؤسسة أن إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة بلغ 42.849.230 ريالاً، وذلك لعدد 130 مزارعاً، وبذلك يبلغ إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم مبلغ 327.364.050 ريالاً لعدد 1007 مزارعين وبكمية 253.217 طناً.
يذكر أن المؤسسة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 22 شعبان 1442هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه 413.053 طناً لعدد 1694 مزارعاً.
وتحثّ المؤسسة المزارعين على إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم، ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.

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