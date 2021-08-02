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1442 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية في الشرقية

1442 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية في الشرقية
http://almnatiq.net/?p=1010104
المناطق - الشرقية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1442 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، أسفرت عن إغلاق 7 منشآت تجارية مخالفة، ورصد 72 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وتطبيق “توكلنا”.
وتلقى مركز البلاغات “940” بالأمانة 27 بلاغا، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والأنظمة البلدية.
وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع بالمنطقة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتفعيل تطبيق “توكلنا” ومبادرة “ممتثل”، وإغلاق المنشآت المخالفة تحقيقا للصحة والسلامة العامة، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات “940”.

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