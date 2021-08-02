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أمطار غزيرة على منطقة عسير حتى الـ 8 مساء

أمطار غزيرة على منطقة عسير حتى الـ 8 مساء

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أمطار غزيرة على منطقة عسير حتى الـ 8 مساء

أمطار غزيرة على منطقة عسير حتى الـ 8 مساء
http://almnatiq.net/?p=1010106
المناطق - عسير

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاط في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة، وخميس مشيط، ورجال المع، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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أمطار على منطقة عسير

أمطار على منطقة عسير

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