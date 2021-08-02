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أمطار رعدية على منطقة الباحة

أمطار رعدية على منطقة الباحة

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تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمواطن لخروجه المسلح على سلطات الدولة وشروعه في قتل رجال الأمن

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أمطار غزيرة على منطقة عسير حتى الـ 8 مساء

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أمطار رعدية على منطقة الباحة

أمطار رعدية على منطقة الباحة
http://almnatiq.net/?p=1010108
المناطق - الباحة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة – بمشيئة الله – يتضمن أمطار رعدية ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية .
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة, ومحافظات, الحجرة, العقيق, القرى, المخواة, المندق, بلجرشي, بني حسن , غامد الزناد , قلوة , والأجزاء المجاورة لها.

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