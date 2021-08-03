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الدولار يتراجع بفعل العزوف عن المخاطرة

الدولار يتراجع بفعل العزوف عن المخاطرة

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الدولار يتراجع بفعل العزوف عن المخاطرة

الدولار يتراجع بفعل العزوف عن المخاطرة
http://almnatiq.net/?p=1010116
المناطق - وكالات

حقق الدولاران النيوزيلندي والأسترالي أكبر مكاسب بين العملات الرئيسية اليوم، بدعم من تصريحات صادرة عن البنكين المركزيين للبلدين، بينما تراجع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني والفرنك السويسري في ظل بعض العزوف عن المخاطرة في الأسواق.

وصعد الدولار الأسترالي بقوة بعد أن تمسك بنك الاحتياطي الأسترالي بخطته لتقليص برنامج شراء السندات، متجاهلا المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي الناجم عن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا. وارتفع الدولار مقابل نظيره الأمريكي نصفا في المائة إلى 0.7393 دولار أمريكي.

وصعد الدولار النيوزيلندي 0.6 في المائة إلى 0.7007 دولار أمريكي بعد أن قال البنك المركزي في نيوزيلندا اليوم إنه سيبدأ قريبا في إجراء مشاورات بشأن سبل تشديد معايير الإقراض العقاري، في الوقت الذي يسعى فيه للسيطرة على سوق الإسكان المتضخمة وحماية مشتري المساكن.

وانخفض الدولار الأمريكي 0.1 في المائة إلى 109.21 ين، قرب المستوى المنخفض الذي سجله في 19 يوليو عند 109.07، وهو الأدنى منذ أواخر مايو.
ومقابل الفرنك السويسري، جرى تداول الدولار عند 0.9046 فرنك، بعد أن بلغ أدنى مستوى في شهر ونصف الشهر عند 0.9038 في الجلسة السابقة، وفقا لـ”رويترز”.

وأشار مراقبو السوق مؤخرا إلى تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية كمؤشر على مخاوف من خيبة أمل قادمة إزاء النمو الاقتصادي.
وتراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات أمس الاثنين بعد أن أظهر تقرير معهد إدارة التوريدات أن نمو أنشطة الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة في يوليو تباطأ للشهر الثاني على التوالي.

وتكتنف الضبابية التوقعات أكثر بسبب انتشار سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا. وفي الولايات المتحدة، بلغت الحالات المحجوزة بالمستشفيات في لويزيانا وفلوريدا ذروة جديدة بيد أن أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة استبعد فرض إجراءات عزل عام أخرى في البلاد.
وطغى ذلك على الحماسة إزاء مشروع قانون للاستثمار في البنية التحتية بحجم تريليون دولار قد يكون جاهزا لتصويت نهائي في وقت مبكر ربما هذا الأسبوع.

وارتفع اليورو قليلا إلى 1.1880 دولار، بعد أن خسر بعض الزخم عقب أن بلغ أعلى مستوى في شهر عند 1.1909 دولار يوم الجمعة. وربح الجنيه الإسترليني 0.2 في المائة إلى 1.3914 دولار، ليتراجع عن أعلى مستوى في شهر الذي بلغه يوم الجمعة عند 1.39835 دولار.

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