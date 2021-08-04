تطبيق Video To Photo Converter .. أداة مميزة لاستخراج

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يحتاج المستخدمون من وقت لآخر لالتقاط بعض الصور التي تكون ضمن مقاطع الفيديو التي يستقبلونها عبر برامج التراسل والتواصل الاجتماعي، أو حتى تلك التي يستعرضونها على منصة يوتيوب، وفي هذه الحالة يقوم المستخدمون أثناء عرض الفيديو بأخذ صور متعددة لشاشة الهاتف على أمل أن تكون هي الصورة التي يريدونها، لكن في كثير من الأوقات لا يحالفهم الحظ في التقاط الصورة الصحيحة دائما، إلى جانب الصعوبات التي قد يواجهونها في قص الصورة الملتقطة من الشاشة ودرجة وضوحها، لذلك يأتي تطبيق Video To Photo Converter الذي يوفر طريقة سهلة لالتقاط مجموعات من الصور من مقاطع الفيديو الكاملة.

وكل ما على المستخدم فعله هو تحميل ملفات الفيديو واختيار الفترات الزمنية التي يريد أخذ لقطة لها، ويشمل ذلك عددا محددا من الإطارات أو عددا محددا من الثواني أو إجمالي عدد الإطارات لكل فيديو أو كل إطار فردي، وبمجرد اختيار ما يريده والضغط على زر التحويل، فإن الأداة تقوم تلقائيا بإنشاء الصور المطلوبة مع تعيين الأسماء والفترات الزمنية لكل ملف أو مقطع، ويمكن لهذه الميزة أن تكون مفيدة عبر إنشاء ملفات فرعية لكل فيديو أو مقطع على حدة.