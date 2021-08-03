احدث الأخبار

أمير الجوف يوجه بإنهاء أعمال مشروع ربط محطة القطار بمركز بسيطاء خلال 3 أشهر
منطقة الجوف
 أمير القصيم يستقبل رئيس المحكمة العامة المساعد المكلف ببريدة
منطقة القصيم
 أمير الشرقية يستقبل أمين عام مؤسسة “إخاء” الخيرية
المنطقة الشرقية
 أمين عسير يطلق حملة ” بيئة نظيفة لحياة أفضل ” بمدينة أبها
منطقة عسير
 وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان يعتمد المخطط الإعلاني لأمانة الشرقية
المنطقة الشرقية
 الأمين العام لمجلس التعاون يدين الهجوم على ناقلة النفط قبالة ساحل عمان
أبرز المواد
 جامعة الأميرة نورة تعلن بدء التسجيل في 4 دبلومات مهنية لحملة الثانوية فأعلى
محليات
 الجيش الأفغاني: مقتل 375 مسلحًا من حركة طالبان
أبرز المواد
 المركزي السعودي يعلن فتح باب التقديم لبرنامج الاقتصاديين السعوديين 19
أبرز المواد
 الصحة: حجز مواعيد الجرعة الأولى مسبقًا للطلاب والطالبات من الفئة العمرية ١٢-١٨ عامًا
أبرز المواد
 أمطار رعدية على منطقة الباحة
منطقة الباحة
 تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمواطن لخروجه المسلح على سلطات الدولة وشروعه في قتل رجال الأمن
أبرز المواد
أمير الجوف يوجه بإنهاء أعمال مشروع ربط محطة القطار بمركز بسيطاء خلال 3 أشهر

أمير الجوف يوجه بإنهاء أعمال مشروع ربط محطة القطار بمركز بسيطاء خلال 3 أشهر

منطقة الجوف
أمير القصيم يستقبل رئيس المحكمة العامة المساعد المكلف ببريدة

أمير القصيم يستقبل رئيس المحكمة العامة المساعد المكلف ببريدة

منطقة القصيم
أمير الشرقية يستقبل أمين عام مؤسسة “إخاء” الخيرية

أمير الشرقية يستقبل أمين عام مؤسسة “إخاء” الخيرية

المنطقة الشرقية
أمين عسير يطلق حملة ” بيئة نظيفة لحياة أفضل ” بمدينة أبها

أمين عسير يطلق حملة ” بيئة نظيفة لحياة أفضل ” بمدينة أبها

منطقة عسير

أمير الجوف يوجه بإنهاء أعمال مشروع ربط محطة القطار بمركز بسيطاء خلال 3 أشهر

أمير الجوف يوجه بإنهاء أعمال مشروع ربط محطة القطار بمركز بسيطاء خلال 3 أشهر
http://almnatiq.net/?p=1010138
المناطق - الجوف

وقف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، اليوم على مشروع طريق ربط محطة القطار للشحن فى مركز بسطاء إلى طريق ميقوع / تبوك في مرحلته الأولى والثانية.
وفور وصول سموه كان في استقباله مدير عام فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة الجوف المهندس عتيق بن محمد الشمري الذي قدم لسموه شرحًا عن المشروع البالغ طوله 64 كم بقيمة إجمالية 85،470،791.45 ريالاً ، حيث وصلت نسبة الإنجاز فيه 87.20 % .
وشاهد سموه عرضا مرئيا عن المراحل التي يمر بها المشروع حتى اكتماله والمشاريع المنفذة بمحافظة طبرجل ، حيث يتم العمل بمشروع الصيانة بقيمة 47،594،781 ريال ، ومبادرات السلامة والبالغ قيمتها 14،339،141 ريال .
وشدد سمو أمير منطقة الجوف على الإنتهاء من المشروع خلال ثلاثة أشهر القادمة لإنتهاء المدة المتفق عليها بعد منح المقاول سنه إضافية ، مع تنفيذة وفق المعايير المنصوص عليها لأهمية هذه المشروع ، مما يسهم باكتمال منظومة الطرق التي تربط
المنطقة بالمناطق الأخرى تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 الرامية إلى توفير الخدمات لأبناء الوطن وتحقيقًا لتطلعات قيادتنا الرشيدة – ايدها الله -.

روابط ذات صلة

تعليم الجوف يطلق 40 برنامجاً تدريبياً عن بعد لشاغلي الوظائف التعليمية

تعليم الجوف يطلق 40 برنامجاً تدريبياً عن بعد لشاغلي الوظائف التعليمية
أمير الجوف يرأس اجتماع غرفة العمليات المشتركة ويستعرض خطة تحصين الفئات العمرية

أمير الجوف يرأس اجتماع غرفة العمليات المشتركة ويستعرض خطة تحصين الفئات العمرية
محافظ دومة الجندل يبحث مع مدير الشؤون الإسلامية سير العمل في فرع الوزارة

محافظ دومة الجندل يبحث مع مدير الشؤون الإسلامية سير العمل في فرع الوزارة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*