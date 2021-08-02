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أمير القصيم يستقبل رئيس المحكمة العامة المساعد المكلف ببريدة

أمير القصيم يستقبل رئيس المحكمة العامة المساعد المكلف ببريدة

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أمير الشرقية يستقبل أمين عام مؤسسة “إخاء” الخيرية

أمير الشرقية يستقبل أمين عام مؤسسة “إخاء” الخيرية

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أمين عسير يطلق حملة ” بيئة نظيفة لحياة أفضل ” بمدينة أبها

أمين عسير يطلق حملة ” بيئة نظيفة لحياة أفضل ” بمدينة أبها

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وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان يعتمد المخطط الإعلاني لأمانة الشرقية

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان يعتمد المخطط الإعلاني لأمانة الشرقية

المنطقة الشرقية

أمير القصيم يستقبل رئيس المحكمة العامة المساعد المكلف ببريدة

أمير القصيم يستقبل رئيس المحكمة العامة المساعد المكلف ببريدة
http://almnatiq.net/?p=1010140
المناطق - القصيم

استقبل صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم، رئيس المحكمة العامة المساعد المكلف ببريدة الشيخ محمد بن راشد الجديع.
وثمن سموه جهود القضاة، في ظل الدعم الكبير الذي يتلقاه مرفق القضاء من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

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