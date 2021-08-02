أمير القصيم يستقبل رئيس المحكمة العامة المساعد المكلف ببريدة

المناطق - القصيم

استقبل صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم، رئيس المحكمة العامة المساعد المكلف ببريدة الشيخ محمد بن راشد الجديع.

وثمن سموه جهود القضاة، في ظل الدعم الكبير الذي يتلقاه مرفق القضاء من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.