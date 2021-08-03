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أمير الجوف يوجه بإنهاء أعمال مشروع ربط محطة القطار بمركز بسيطاء خلال 3 أشهر

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أمير القصيم يستقبل رئيس المحكمة العامة المساعد المكلف ببريدة

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أمير الشرقية يستقبل أمين عام مؤسسة “إخاء” الخيرية

أمير الشرقية يستقبل أمين عام مؤسسة “إخاء” الخيرية

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أمين عسير يطلق حملة ” بيئة نظيفة لحياة أفضل ” بمدينة أبها

أمين عسير يطلق حملة ” بيئة نظيفة لحياة أفضل ” بمدينة أبها

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أمير الشرقية يستقبل أمين عام مؤسسة “إخاء” الخيرية

أمير الشرقية يستقبل أمين عام مؤسسة “إخاء” الخيرية
http://almnatiq.net/?p=1010141
المناطق - الشرقية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، أمين عام المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء” صالح الدهمشي يرافقه مدير عام المؤسسة بالمنطقة سالم الشمري.
وأشاد سموه بما تقدمه المؤسسات والجمعيات الخيرية من دعم للمحتاجين من أفراد المجتمع والأيتام في ظل ما تشهده هذه الجمعيات من متابعة وحوكمة جعلت أعمالها وبرامجها تقدم بشكل مدروس وفق أنظمة واضحة تضمن وصول ما تقدمه للمحتاج الحقيقي.
ونوه الدهمشي بمتابعة سمو أمير الشرقية لأعمال المؤسسة في المنطقة ودعم برامجها وانشطتها.

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