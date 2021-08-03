أمير الشرقية يستقبل أمين عام مؤسسة “إخاء” الخيرية

المناطق - الشرقية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، أمين عام المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء” صالح الدهمشي يرافقه مدير عام المؤسسة بالمنطقة سالم الشمري.

وأشاد سموه بما تقدمه المؤسسات والجمعيات الخيرية من دعم للمحتاجين من أفراد المجتمع والأيتام في ظل ما تشهده هذه الجمعيات من متابعة وحوكمة جعلت أعمالها وبرامجها تقدم بشكل مدروس وفق أنظمة واضحة تضمن وصول ما تقدمه للمحتاج الحقيقي.

ونوه الدهمشي بمتابعة سمو أمير الشرقية لأعمال المؤسسة في المنطقة ودعم برامجها وانشطتها.