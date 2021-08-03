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أمين عسير يطلق حملة ” بيئة نظيفة لحياة أفضل ” بمدينة أبها

أمين عسير يطلق حملة ” بيئة نظيفة لحياة أفضل ” بمدينة أبها

منطقة عسير

أمين عسير يطلق حملة ” بيئة نظيفة لحياة أفضل ” بمدينة أبها

أمين عسير يطلق حملة ” بيئة نظيفة لحياة أفضل ” بمدينة أبها
http://almnatiq.net/?p=1010142
المناطق - عسير

دشن أمين منطقة عسير دكتور وليد الحميدي حملة “بيئة نظيفة لحياة أفضل” و تأتي هذه الجهود ضمن مبادرات تحسين المشهد الحضري والقضاء على التشوهات البصرية.
و أوضح الدكتور وليد الحميدي بأن الحملة تهدف إلى تعزيز مشاركة جميع المقاولين في جمع ونقل النفايات البلدية والتجارية ومخلفات البناء والهدم و معالجة مظاهر التشوهات البصرية من خلال البلاغات الواردة عبر تطبيق ” مشهد عسير “.
و بين انه قد تم وضع خطة زمنية للحملة و التي ستنتهي بنهاية شهر محرم من العام الهجري الجديد.
مؤكدا إلى ان النتائج ستكون مرضية لتحقق الهدف المنشود من الحملة بمساندة الجميع .
الجدير بالذكر فقد شارك في الحملة مجموعة من المقاولين مدعمين بأكثر من 33 معدة و آليه.

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