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مركز غرفة الشرقية للتوظيف يسهم في توفير 1219 وظيفة للجنسين خلال الربع الثاني من 2021

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نائب أمير الشرقية : القطاع الثالث شريك في تحقيق رؤية 2030

نائب أمير الشرقية : القطاع الثالث شريك في تحقيق رؤية 2030
http://almnatiq.net/?p=1010154
الدمام - المناطق

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بما حققه القطاع الثالث من تقدم في العديد من المجالات خلال السنوات الماضية نظير ما يلقاه من دعم من القيادة الحكيمة من أجل أن يكون شريكًا في تحقيق رؤية الوطن الطموحة التي حرصت على دعم وتنمية القطاع، وجعلت منه شريكاً فاعلاً وقدمت الدعم المالي والمعنوي لتطويره حتى أصبح يقدم خدمات نوعية للمستفيدين.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء أمين عام المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام (إخاء) الأستاذ صالح بن خليف الدهمشي يرافقه مدير عام المؤسسة بالمنطقة الشرقية سالم بن خلف الشمري.

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