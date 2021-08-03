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مركز غرفة الشرقية للتوظيف يسهم في توفير 1219 وظيفة للجنسين خلال الربع الثاني من 2021

مركز غرفة الشرقية للتوظيف يسهم في توفير 1219 وظيفة للجنسين خلال الربع الثاني من 2021

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مركز غرفة الشرقية للتوظيف يسهم في توفير 1219 وظيفة للجنسين خلال الربع الثاني من 2021

مركز غرفة الشرقية للتوظيف يسهم في توفير 1219 وظيفة للجنسين خلال الربع الثاني من 2021
http://almnatiq.net/?p=1010156
الدمام - المناطق

حققت غرفة الشرقية ممثلة بمركز الغرفة للتوظيف خلال الربع الثاني من العام الجاري 2021 إنجازات عدة على صعيد دعم التوطين في القطاع الخاص، من خلال قيامها بدور الوسيط بين طالبي العمل من الكفاءات الوطنية المؤهلة والمنشآت والمنشآت المستفيدة من هذه الخدمة.

واوضح التقرير الصادر عن المركز للفترة (من 1 ابريل وحتى 30 يونيو2021)، بأن المركز ومن خلال موقعه الالكتروني وعبر لقاءات التوظيف الذي دأب على إقامتها في فترات مختلفة عرض 1219 وظيفة متنوعة، حيث نظم المركز 7لقاءات وظيفية في فترات متفرقة تمت حسب طلبات الشركات والمؤسسات المستفيدة، وتم من خلال هاتين القناتين توظيف 970 باحثا وباحثة عن عمل سواء من الوظائف المعروضة بالموقع أو من خلال البحث في السير الذاتية.

كما أشار التقرير الى أن عدد طالبي العمل المسجلين في الموقع الالكتروني للمركز خلال هذه الفترة بلغ 10029 باحثا وباحثة عن عمل، منمختلف المؤهلات والتخصصات، في حين أن عدد المنشآت التي اعلنت عن فرص وظيفية في الموقع بلغ 54 منشأة، حيث قام المركز بتوفير كافة المعلومات المطلوبة عن طالبي العمل من خلال لقاءات التوظيف التي تعقد في الغرفة أو من خلال التعامل المباشر مع الموقع الالكتروني، ومن ثم التواصل مع طالبي وطالبات العمل حسب التخصص.

من جهته قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمّار الخالدي إن هذه الإنجازات تعد واحدة من عدة فعاليات تقوم بها الغرفة لدعم خياراتنا الوطنية في توطين الوظائف، إذ تتقاطع توجهاتنا مع كافة الجهات الحكومية والأهلية لاستقطاب الكفاءات التي تزخر بها المملكة، وتوفير مجالات عمل تتاح لها بموجبها خدمة هذا الوطن المعطاء، ورفعة شأنه، وتعزيز موقعه على الخارطة الاقتصادية العالمية، إذ نتطلع جميعا لأن تكون كافة إنجازاتنا ومشاريعنا بأفكار وأيد وطنية، مدعومة باستثمارات وطنية وأجنبية، وهذا ما أكدت عليه رؤية المملكة 2030.

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