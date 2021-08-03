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أمير منطقة حائل يرأس جلسة مجلس المنطقة الأولى في دورة الانعقاد الثالثة بالفترة السابعة للعام المالي 1441 / 1442هـ

أمير منطقة حائل يرأس جلسة مجلس المنطقة الأولى في دورة الانعقاد الثالثة بالفترة السابعة للعام المالي 1441 / 1442هـ

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أمير منطقة حائل يرأس جلسة مجلس المنطقة الأولى في دورة الانعقاد الثالثة بالفترة السابعة للعام المالي 1441 / 1442هـ

أمير منطقة حائل يرأس جلسة مجلس المنطقة الأولى في دورة الانعقاد الثالثة بالفترة السابعة للعام المالي 1441 / 1442هـ
http://almnatiq.net/?p=1010200
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رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس مجلس المنطقة “عن بُعد” اليوم جلسة المجلس الأولى في دورة الانعقاد الثالثة بالفترة السابعة للعام المالي1441 / 1442هـ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقه حائل نائب رئيس مجلس المنطقة، ووكيل الإمارة ، وأعضاء المجلس من الأهالي ومديري الإدارات الحكومية.
ورفع سمو أمير منطقة حائل التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة – حفظها الله – على نجاح موسم حج هذا العام 1442هـ وخلوّه من جميع الأمراض الوبائية والفيروسات.
وأكد سموه أهمية الاستعداد للعام الدراسي الجديد ، مهيباً بأولياء أمورالطلاب والمعلمين سرعة أخذ جرعات اللقاح وتحصين الطلاب لتكون بداية العام الدراسي ناجحة ومميزة بخلوها من آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
وأوضح الأمين العام لمجلس منطقة حائل المهندس إبراهيم البدران أنه تم خلال الجلسة استعراض عدد من الموضوعات ومنها الإجراءات المتخذة على توصيات المجلس في دورة الانعقاد الثانية لعام 2021م، والإجراءات المتخذة لمعالجة تعثر المشاريع في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وكذلك الإجراءات المتخذة لمعالجة تعثر المشاريع في القطاع الصحي بالمنطقة، مشيراً إلى أنه تم في ختام الجلسة إقرار التوصيات الـلازمة.

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