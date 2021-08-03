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الديوان العام للمحاسبة يستقبل وفداً من إمارة منطقة مكة المكرمة

الديوان العام للمحاسبة يستقبل وفداً من إمارة منطقة مكة المكرمة

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الديوان العام للمحاسبة يستقبل وفداً من إمارة منطقة مكة المكرمة

الديوان العام للمحاسبة يستقبل وفداً من إمارة منطقة مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=1010201
المناطق_واس

استقبل مساعد مدير الإدارة العامة لمراجعة حسابات القطاع العسكري منصور بن صالح السعود، وعدد من مسؤولي الديوان العام للمحاسبة اليوم, وفداً من إمارة منطقة مكة المكرمة برئاسة المستشار بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بالإمارة بهاء الدين بن عبداللطيف جستنيه، وذلك في المقر الرئيس للديوان بالرياض.
وجرى خلال الاجتماع بحث آلية عمل المستودعات الحكومية وتطبيقاتها الحديثة (الإلكترونية)، للاستفادة بما لدى الديوان من خبرات عملية وتطبيقية في مجال المستودعات الحكومية والرقابة عليها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات التي تهم العمل المشترك، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتكامل بين الديوان العام للمحاسبة والجهات الحكومية الأخرى.

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