احدث الأخبار

القوات الخاصة للأمن البيئي توقف (16) مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي
أبرز المواد
 اللجنة الأمنية في إمارة الرياض تغلق 3 محالّ وتضبط 130 بدلة عسكرية و300 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات المخالفة
أبرز المواد
 أمير منطقة حائل يرأس جلسة مجلس المنطقة الأولى في دورة الانعقاد الثالثة بالفترة السابعة للعام المالي 1441 / 1442هـ
أبرز المواد
 الديوان العام للمحاسبة يستقبل وفداً من إمارة منطقة مكة المكرمة
أبرز المواد
 أمير نجران يشهد توقيع اتفاقيتين لتنفيذ وحدات سكنية جديدة لمستفيدي الإسكان التنموي
أبرز المواد
 هلال الجوف يستقبل مايزيد على ستة آلاف مكالمة خلال يوليو 2021م
أبرز المواد
 أمير منطقة الجوف يدشّن وحدة المتابعة والتنسيق لمتابعة المشاريع التنموية وتسريع إيصالها للمواطنين
أبرز المواد
 وزارة العدل : خدمة الموثّق تنجز أكثر من 230 ألف عملية توثيق منذ مطلع العام الجاري
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 5 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق
أبرز المواد
 “الصحة” تؤكد أهمية أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات وتُعلن تسجيل (1075) حالة
أبرز المواد
 مؤشر “الأسهم السعودية” يغلق مرتفعًا عند 11208.76 نقاط
أبرز المواد
 الدولار يتراجع بفعل العزوف عن المخاطرة
الاقتصاد
القوات الخاصة للأمن البيئي توقف (16) مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

القوات الخاصة للأمن البيئي توقف (16) مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

أبرز المواد
اللجنة الأمنية في إمارة الرياض تغلق 3 محالّ وتضبط 130 بدلة عسكرية و300 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات المخالفة

اللجنة الأمنية في إمارة الرياض تغلق 3 محالّ وتضبط 130 بدلة عسكرية و300 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات المخالفة

أبرز المواد
أمير منطقة حائل يرأس جلسة مجلس المنطقة الأولى في دورة الانعقاد الثالثة بالفترة السابعة للعام المالي 1441 / 1442هـ

أمير منطقة حائل يرأس جلسة مجلس المنطقة الأولى في دورة الانعقاد الثالثة بالفترة السابعة للعام المالي 1441 / 1442هـ

أبرز المواد
الديوان العام للمحاسبة يستقبل وفداً من إمارة منطقة مكة المكرمة

الديوان العام للمحاسبة يستقبل وفداً من إمارة منطقة مكة المكرمة

أبرز المواد

القوات الخاصة للأمن البيئي توقف (16) مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

القوات الخاصة للأمن البيئي توقف (16) مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي
http://almnatiq.net/?p=1010209
المناطق_واس

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (16) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (7) مواطنين و(9) مقيمين من الجنسيتين السودانية والهندية، ارتكبوا مخالفات رعي (345) رأسًا من الإبل و(992) رأسًا من الأغنام في أماكن يُمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

روابط ذات صلة

اللجنة الأمنية في إمارة الرياض تغلق 3 محالّ وتضبط 130 بدلة عسكرية و300 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات المخالفة

اللجنة الأمنية في إمارة الرياض تغلق 3 محالّ وتضبط 130 بدلة عسكرية و300 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات المخالفة
أمير منطقة حائل يرأس جلسة مجلس المنطقة الأولى في دورة الانعقاد الثالثة بالفترة السابعة للعام المالي 1441 / 1442هـ

أمير منطقة حائل يرأس جلسة مجلس المنطقة الأولى في دورة الانعقاد الثالثة بالفترة السابعة للعام المالي 1441 / 1442هـ
الديوان العام للمحاسبة يستقبل وفداً من إمارة منطقة مكة المكرمة

الديوان العام للمحاسبة يستقبل وفداً من إمارة منطقة مكة المكرمة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*